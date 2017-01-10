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12:43 (мск), источник: СуперОмск

Омский арбитраж заново начал рассматривать дело о билетах для помощников Кравца и Зелинского

В арбитражном суде Омской области сегодня, 10 января, вновь началось разбирательство по иску «Федеральной пассажирской компании» (дочерней структуры РЖД по перевозкам поездами дальнего следования).

Дело, сумма требований по которому в масштабах участвующих сторон фактически ничтожна — около 38 тысяч рублей, рассматривается уже почти два года во всех возможных инстанциях.

ФПК потребовала от аппарата Госдумы возмещения стоимости железнодорожных билетов, бесплатно предоставленных Валерию Аузину и Николаю Шацких. Проездные документы они получали с 13 сентября 2013 по 29 ноября 2014 года в кассах по удостоверениям помощников депутатов ГД — соответственно Александра Кравца и Яна Зелинского. Отметим, Аузин также является первым секретарем Называевского райкома КПРФ, а Шацких в этом же районе возглавляет отделение ЛДПР.

В суде выяснилось, что у депутата может быть два помощника, с которыми заключается трудовой договор, выплачивается жалованье, предоставляются льготы и статус госслужащего и так далее. Аузин и Шацких хоть и являются помощниками Кравца и Зелинского, но на общественных началах. Таких у каждого парламентария может быть до 40. Суд пришел к выводу, что таким помощникам никаких льгот не полагается:

«Работа на общественных началах не предполагает наличие служебных или трудовых правоотношений. С помощниками депутата Государственной Думы на общественных началах не могут быть заключены служебные контракты или трудовые договоры, они не могут быть направлены в командировки и т. д.».

На этом основании суд отказал ФПК в иске — иными словами, компания сама виновата в том, что предоставила бесплатные билеты без всяких оснований, и не может взыскивать затраты. Это мнение поддержала апелляционная и касскционная инстанции, в которых железнодорожники обжаловали решение.

А вот в Верховном суде, до которого в итоге дошла ФПК, все повернулось иначе. У истца были на руках решения районных судов Омска и областного суда по сходным обстоятельствам. В одном случае Омский транспортный прокурор посчитал незаконным отказ ФПК выдавать бесплатные билеты Аузину, с чем согласился и суд. В другом — Шацких добился от ФПК льготных билетов. То есть, фактически этими решениями подтверждалось — бесплатный проезд должен предоставляться любому помощнику депутата Госдумы, хоть «официальному», хоть «общественному». Верховный суд указал, что арбитражные суды неправомерно отказались учитывать эти решения.

Именно поэтому дело вновь вернулось в омский арбитраж для нового рассмотрения (но уже другому судье). В число ответчиков также включили управление делами Президента РФ. На заседании 10 января Аппарат Госдумы и правительство Омской области попросили отложить процесс до рассмотрения вопроса о восстановлении пропущенного процессуального срока. Ходатайство удовлетворили, и следующее слушание состоится уже в феврале.

Представитель ФПК отказался комментировать корреспонденту «СуперОмска» причины, по которым компания столь упорно высуживает около 40 тысяч рублей, но заметил, что «это принципиальный вопрос». По всей видимости, ситуация с билетами для думских помощников не ограничивается двумя омичами, и таким образом железнодорожники намерены покончить с «аттракционном невиданной щедрости».

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