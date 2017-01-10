Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлили до 15 мая

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, продлен до 15 мая. Об этом в Басманном суде столицы, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения, сообщил следователь.

Следователь также добавил, что по делу назначено проведение судебной фонографической экспертизы.

Улюкаев в ходе заседания попросил отпустить его под подписку о невыезде.