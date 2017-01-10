Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлили до 15 мая

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, продлен до 15 мая. Об этом в Басманном суде столицы, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения, сообщил следователь.
Следователь также добавил, что по делу назначено проведение судебной фонографической экспертизы.
Улюкаев в ходе заседания попросил отпустить его под подписку о невыезде.
Я не согласен с аргументацией следствия, прошу суд избрать мне подписку о невыезде. Паспорт у меня изъят следствием.
Если суд оставит ему меру пресечения в виде домашнего ареста, Улюкаев просит разрешить ему посещать медицинские учреждения и нанять няню для его шестилетней дочери.
Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По ходатайству следователя суд поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января.
Он был задержан при получении взятки за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти».
По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей «Роснефти». Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере»).