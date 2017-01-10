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12:36 (мск), источник: Sputnik.by

Байкеру, сбившему сотрудника ГАИ, суд оставил прежний приговор

Обвиняемый и потерпевший в суде на рассмотрении жалобы не присутствовали, их интересы представляли адвокаты.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Минский городской суд оставил в силе приговор байкеру Сергею Шевцову, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал сотрудник ГАИ.

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению мотоциклиста, сбившего сотрудника с столичной ГАИ.

Апелляционные жалобы адвокатов и самого обвиняемого, которые были поданы на приговор суда Центрального района Минска, коллегия по уголовным делам Мингорсуда оставила без удовлетворения.

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Обвиняемый и потерпевший в суде на рассмотрении жалобы не присутствовали, их интересы представляли адвокаты. Байкер в своей апелляционной жалобе указывал, что приговор, вынесенный в отношении него судом первой инстанции, является незаконным, попросил суд отменить его, а уголовное производство в отношении себя прекратить. Гособвинитель придерживался диаметрально противоположной точки мнения.

Ранее Sputnik сообщил, что суд Центрального района Минска 28 октября признал мотоциклиста виновным в сопротивлении сотруднику милиции и нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Суд приговорил мотоциклиста к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на пять лет.

Суд постановил взыскать с мотоциклиста 30 тысяч рублей в качестве материального возмещения морального вреда сотруднику ГАИ, пострадавшему в результате аварии.

ДТП, в котором серьезно пострадал сотрудник ГАИ, произошло 18 апреля прошлого года на пересечении проспектов Машерова и Независимости. Инспектор получил тяжкие травмы, перенес девять операций, провел несколько месяцев в больнице.

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