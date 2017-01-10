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12:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Безработный из Екатеринбурга погиб в отделении полиции Кургана

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В Кургане житель Екатеринбурга в ночь на 4 января скончался в отделении полиции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следственное управление СКР проводит доследственную проверку ЧП. В УМВД России по Курганской области сообщили, что их ведомством также выясняются все обстоятельства случившегося.

На сегодня известно, что ночью 4 января этого года с одной из курганских улиц в отдел полиции № 5 УМВД России по Кургану наряд ППСП доставил 37-летнего нигде не работающего жителя Екатеринбурга, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В 4:20 утра, совершая плановый обход, сотрудник полиции увидел, что задержанный покончил с собой. Были вызваны медики, проведены реанимационные мероприятия, но задержанного спасти не удалось.

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