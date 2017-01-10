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12:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская прокуратура конфисковала «коррупционную» квартиру

Законность приобретения жилища сотрудница полиции обосновать не смогла. Суд создал прецедент.

Свердловская областная прокуратура через суд изъяла у сотрудницы регионального полицейского главка 1,150 млн рублей, законное происхождение которых госслужащая не сумела доказать. «Подозрительные» деньги, потраченные на покупку квартиры, обращены в доход государства, сообщили «АиФ-Урал» во вторник, 10 января, в надзорном ведомстве.

История, ставшая судебным прецедентом, началась еще в 2014 году, когда паспортистка действовавшей тогда Федеральной миграционной службы предъявила справку о доходах, в которой в числе приобретений значилась квартира стоимостью более 1,7 млн рублей. Стоимость жилища существенно (более чем в 3 раза) превышала совокупный доход женщины за три года, предшествующих совершению сделки. Чиновница пыталась оправдаться, сообщив антикоррупционной комиссии ФМС, что на покупку жилья она взяла 630 тысяч рублей ипотечного кредита, а остальные деньги — около 1,15 млн рублей — ей добавили родители.

«В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена. Доводы государственной служащей о предоставлении оставшейся суммы в размере 1 150 тыс. рублей родителями-пенсионерами не подтвердились», — сообщили «АиФ-Урал» в прокуратуре. На основании антикоррупционного законодательства надзорным ведомством инициирован иск в суд с требованием обратить доход, законность которого не установлена, в госбюджет.

Осенью 2016 года в первой инстанции в исковых требованиях надзорного ведомства было отказано, однако Свердловский областной суд встал на сторону прокуратуры. Согласно решению, вынесенному 9 января 2017 года, 1,15 млн рублей будет взыскано у бывшей паспортистки ФМС (ныне ведущего специалиста-эксперта ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу) в пользу государства. Что стало с купленной квартирой на «нелегальные» деньги не сообщается.

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