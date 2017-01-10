Свердловская прокуратура конфисковала «коррупционную» квартиру
Законность приобретения жилища сотрудница полиции обосновать не смогла. Суд создал прецедент.
Законность приобретения жилища сотрудница полиции обосновать не смогла. Суд создал прецедент.
Свердловская областная прокуратура через суд изъяла у сотрудницы регионального полицейского главка 1,150 млн рублей, законное происхождение которых госслужащая не сумела доказать. «Подозрительные» деньги, потраченные на покупку квартиры, обращены в доход государства, сообщили «АиФ-Урал» во вторник, 10 января, в надзорном ведомстве.
История, ставшая судебным прецедентом, началась еще в 2014 году, когда паспортистка действовавшей тогда Федеральной миграционной службы предъявила справку о доходах, в которой в числе приобретений значилась квартира стоимостью более 1,7 млн рублей. Стоимость жилища существенно (более чем в 3 раза) превышала совокупный доход женщины за три года, предшествующих совершению сделки. Чиновница пыталась оправдаться, сообщив антикоррупционной комиссии ФМС, что на покупку жилья она взяла 630 тысяч рублей ипотечного кредита, а остальные деньги — около 1,15 млн рублей — ей добавили родители.
«В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена. Доводы государственной служащей о предоставлении оставшейся суммы в размере 1 150 тыс. рублей
Осенью 2016 года в первой инстанции в исковых требованиях надзорного ведомства было отказано, однако Свердловский областной суд встал на сторону прокуратуры. Согласно решению, вынесенному 9 января 2017 года, 1,15 млн рублей будет взыскано у бывшей паспортистки ФМС (ныне ведущего