Свердловская прокуратура конфисковала «коррупционную» квартиру

Свердловская областная прокуратура через суд изъяла у сотрудницы регионального полицейского главка 1,150 млн рублей, законное происхождение которых госслужащая не сумела доказать. «Подозрительные» деньги, потраченные на покупку квартиры, обращены в доход государства, сообщили «АиФ-Урал» во вторник, 10 января, в надзорном ведомстве.

История, ставшая судебным прецедентом, началась еще в 2014 году, когда паспортистка действовавшей тогда Федеральной миграционной службы предъявила справку о доходах, в которой в числе приобретений значилась квартира стоимостью более 1,7 млн рублей. Стоимость жилища существенно (более чем в 3 раза) превышала совокупный доход женщины за три года, предшествующих совершению сделки. Чиновница пыталась оправдаться, сообщив антикоррупционной комиссии ФМС, что на покупку жилья она взяла 630 тысяч рублей ипотечного кредита, а остальные деньги — около 1,15 млн рублей — ей добавили родители.

«В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена. Доводы государственной служащей о предоставлении оставшейся суммы в размере 1 150 тыс. рублей родителями-пенсионерами не подтвердились», — сообщили «АиФ-Урал» в прокуратуре. На основании антикоррупционного законодательства надзорным ведомством инициирован иск в суд с требованием обратить доход, законность которого не установлена, в госбюджет.