В Перми задержаны взломщики банкоматов

Благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения сыщикам удалось вычислить причастных к громкому делу о серии грабежей банкоматов в столице Прикамья.

Судя по кадрам — налетчики тщательно подготовились к преступлению, прихватив с собой детонатор и шланг, подключенный к баллону с газом. Но в спешке не рассчитали силу взрыва, уничтожив всё содержимое купюроприемника.

Преступление произошло в апреле 2016 и стало одним из первых. Вот это место, оно указано на интерактивной карте, созданной энтузиастами. Остальные точки — подрывы платежных терминалов и нападения на отделения банков. Всего за год более одиннадцати случаев. Сумма ущерба исчисляется миллионами.

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: «На сегодняшний день установлена причастность подозреваемых к двум фактам противоправных деяний. По обоим были возбуждены уголовные дела. В ходе проведённых обысков и других следственных действий полицейскими изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность задержанных. Им избрана мера пресечения в виде ареста».

Если рассматривать все эпизоды, то в основном злоумышленники действовали по отработанной схеме — закачивали в терминал газ, а потом подрывали. Но были и исключения. К примеру, вооруженное нападение в фойе кинотеатра «Кристалл».

Разбойники ранили одного из инкассаторов в бедро, схватили мешок с деньгами и скрылись. Если речь идет о подрывах, то основная проблема заключается в том, что банкоматы никто не охраняет физически. Конечно, есть видеокамеры, но преступников это совсем не останавливает. Чтобы минимизировать подобные случаи, владельцы банков ввели запрет на круглосуточную работу некоторых терминалов.

Ранее СМИ уже писали о задержании грабителей. И вот вновь. Очередные подозреваемые. Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным не только на территории Пермского края.