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12:45 (мск), источник: Om1.ru

Виновнику резни в Сухом переулке Омска дали 23 года строгого режима

Суд вынес приговор Канату Адырбаеву, которого летом разыскивали за кровавое преступление в частном секторе. Оказалось, всё началось со спора, по какой статье лучше сидеть.

Омский областной суд признал 31-летнего Каната Адырбаева виновным в трёх преступлениях: убийстве двух лиц, покушении на убийство и причинении лёгкого вреда здоровью. Поставлена точка в громком уголовном деле, которое в июле бурно обсуждали в соцсетях очевидцы.

Следственное управление следственного комитета по Омской области восстановило картину преступления. Оно произошло 24 июля.

Лариса Болдинова, старший помощник СУ СКР по Омской области:

 — В ходе следствия установлено, что Адырбаев, ранее судимый за кражи, нанёс множество ударов ножом ранее судимым за грабежи и разбои приятелям во время спора, по какой статье УК РФ лучше отбывать наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он нанёс ножевое ранение в бедро женщине, которая случайно оказалась в их компании.

В половине второго дня по вызову сотрудники полиции обнаружили в частном доме, расположенном в 1-м Сухом переулке тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Рядом с телом находилось двое ещё живых раненых — мужчина и женщина. Скорая помощь доставила их в больницу. Несмотря на усилия медиков, 26-летний пациент скончался через несколько часов, около шести вечера. Жизнь женщины, которая была случайной свидетельницей убийства, врачам удалось спасти.

Убийцу объявили в розыск. Ориентировки распространили по всему региону. Через три недели подозреваемого удалось задержать. Он скрывался в пригороде на дачах.

Во время следствия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на совести Адырбаева — ещё одно не раскрытое преступление. За несколько дней до знаменитой «резни», 11 июля, во время попойки в Крутинском районе Адырбаев несколько раз ударил ножом двух своих знакомых. Удары пришлись по жизненно важным органам. Благодаря своевременной медицинской помощи люди остались живы.

Омский областной суд приговорил Каната Адырбаева к 23 годам колонии строгого режима.

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