ЧС местного масштаба объявили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау аким города Серик Шапкенов своим решением объявил ЧС техногенного характера местного масштаба, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау аким города Серик Шапкенов своим решением объявил ЧС техногенного характера местного масштаба, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«ЧС техногенного характера, объявленное акимом, связано с аварийной ситуацией на
Он уточнил, что сейчас решается вопрос о финансировании ремонта оборудования очистных сооружений или установке нового.