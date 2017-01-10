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12:52 (мск), источник: Kazinform

ЧС местного масштаба объявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау аким города Серик Шапкенов своим решением объявил ЧС техногенного характера местного масштаба, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«ЧС техногенного характера, объявленное акимом, связано с аварийной ситуацией на канализационно-очистных сооружениях в правобережной части города в сторону астраханской трассы. Очистные сооружения уже длительное время работают не в полном объеме, часть стоков не очищается. Все это просто выливается наружу. КГП “Су арнасы”, которому принадлежат очистные сооружения, экологами оштрафовано. Мы направили письмо акиму города о чрезвычайной ситуации, после чего своим решением он объявил ЧС техногенного характера местного масштаба», — сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» начальник городского управления по ЧС Михаил Хагай.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос о финансировании ремонта оборудования очистных сооружений или установке нового.

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