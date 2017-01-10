У 93-летнего пенсионера из Степногорска украли 1,5 миллиона тенге

В Степногорске полицейские задержали двух воров, похитивших у 93-летнего пенсионера более 1,5 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области. Кража произошла в 6 января. По словам пострадавшего 93-летнего пенсионера, двое незнакомых парней постучали в его квартиру и представились сотрудниками горводоканала. С целью установки прибора для очистки воды на кухне хозяева сами впустили злоумышленников в дом.

Хозяин дома и его 90-летняя супруга проследовали за одним из «мастеров» на кухню, а другой мужчина остался ожидать в коридоре. Пропажу крупной суммы денег в размере 1 670 000 тенге, которые хранились в спальной комнате, супруги обнаружили только спустя два часа и сразу обратились в полицию. Давая показания, пенсионер вспомнил, что за пару дней до совершения преступления к нему домой приходил молодой человек и предлагал купить современный массажер. Поверив в целительные свойства устройства, потерпевший купил прибор, а «продавец» видел, откуда дедушка достал деньги, чтобы расплатиться.