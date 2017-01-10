В Перми полиция разыскивает арестанта, сбежавшего из-под стражи
5 января совершил побег Марк Голдин, обвиняемый сразу по двум статьям уголовного кодекса.
5 января совершил побег Марк Голдин, обвиняемый сразу по двум статьям уголовного кодекса.
Полиция разыскивает беглого арестанта. Как сообщают волонтеры «ПСО Поиск пропавших детей», в Перми 5 января
Приметы: на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы короткие русые, глаза серого цвета. Был одет в черную крутку, синие джинсы, синие ботинки на шнуровке.
Особые приметы: травмированный правый глаз — ярко выраженное косоглазие, может использовать чужие документы.
Всем, кому