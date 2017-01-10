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13:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми полиция разыскивает арестанта, сбежавшего из-под стражи

5 января совершил побег Марк Голдин, обвиняемый сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Полиция разыскивает беглого арестанта. Как сообщают волонтеры «ПСО Поиск пропавших детей», в Перми 5 января из-под стражи сбежал 28-летний Марк Голдин. Мужчина обвиняется в контрабанде, а также производстве и сбыте наркотических средств.

Приметы: на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы короткие русые, глаза серого цвета. Был одет в черную крутку, синие джинсы, синие ботинки на шнуровке.

Особые приметы: травмированный правый глаз — ярко выраженное косоглазие, может использовать чужие документы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам группы розыска: 8−912−78−07−104, 8−902−47−10−397.

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