В Перми полиция разыскивает арестанта, сбежавшего из-под стражи

Полиция разыскивает беглого арестанта. Как сообщают волонтеры «ПСО Поиск пропавших детей», в Перми 5 января из-под стражи сбежал 28-летний Марк Голдин. Мужчина обвиняется в контрабанде, а также производстве и сбыте наркотических средств.

Приметы: на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы короткие русые, глаза серого цвета. Был одет в черную крутку, синие джинсы, синие ботинки на шнуровке.

Особые приметы: травмированный правый глаз — ярко выраженное косоглазие, может использовать чужие документы.