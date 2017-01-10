В Санкт-Петербурге задержан коллектор, угрожавший взорвать больницу в Казани

Как оказалось, 25-летний сотрудник коллекторского агентства, который занимался взысканием долгов, имеет три судимости за мошенничество, разбой и грабеж. Задержанный сознался, что звонил и угрожал взорвать больницу.

Напомним, первый звонок в больницу поступил 26 ноября 2016 года. Неизвестный мужчина позвонил на номер сотрудницы больницы и сообщил, что закидает учреждение гранатами, если она не оплатит долг. После этого к больнице съехались сотрудники всех экстренных служб города. Кинологи с собаками осмотрели здание, но ничего подозрительного не обнаружили.

30 ноября около 6 часов утра звонок повторился. И снова здание больницы обследовали кинологические расчеты. Взрывных устройств обнаружено не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящее время идет следствие.