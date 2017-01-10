В центре Воронежа двухлетний ребенок отравился угарным газом
Пострадавшего госпитализировали.
Пострадавшего госпитализировали.
Вечером в понедельник, 9 января, спасатели получили вызов от врача «скорой помощи». Медик сообщил, что в 4-этажном доме в центре Воронежа угарным газом отравился 2-летний ребенок.
Оказалось, что ЧП произошло на Плехановской, 48. На место прибыли спасатели и специалисты газовой службы, которые перекрыли газ.
«Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу № 1», — рассказали в Службе Спасения.
По предварительным данным, причина ЧП — возникновение обратной тяги в системе вентиляции.
Справка
Отравление угарным газом можно определить по следующим симптомам: слезятся глаза, кружится и болит голова. Потом чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, сознание заторможенное, могут появляться визуальные и слуховые галлюцинации.