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13:06 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа двухлетний ребенок отравился угарным газом

Пострадавшего госпитализировали.

Вечером в понедельник, 9 января, спасатели получили вызов от врача «скорой помощи». Медик сообщил, что в 4-этажном доме в центре Воронежа угарным газом отравился 2-летний ребенок.

Оказалось, что ЧП произошло на Плехановской, 48. На место прибыли спасатели и специалисты газовой службы, которые перекрыли газ.

«Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу № 1», — рассказали в Службе Спасения.

По предварительным данным, причина ЧП — возникновение обратной тяги в системе вентиляции.

Справка

Отравление угарным газом можно определить по следующим симптомам: слезятся глаза, кружится и болит голова. Потом чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, сознание заторможенное, могут появляться визуальные и слуховые галлюцинации.

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