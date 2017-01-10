В центре Воронежа двухлетний ребенок отравился угарным газом

Вечером в понедельник, 9 января, спасатели получили вызов от врача «скорой помощи». Медик сообщил, что в 4-этажном доме в центре Воронежа угарным газом отравился 2-летний ребенок.

Оказалось, что ЧП произошло на Плехановской, 48. На место прибыли спасатели и специалисты газовой службы, которые перекрыли газ.

«Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу № 1», — рассказали в Службе Спасения.

По предварительным данным, причина ЧП — возникновение обратной тяги в системе вентиляции.

Справка

Отравление угарным газом можно определить по следующим симптомам: слезятся глаза, кружится и болит голова. Потом чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, сознание заторможенное, могут появляться визуальные и слуховые галлюцинации.