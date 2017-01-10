Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Цекало рассказал о сделке, сломавшей главный стереотип о нем
Старшая сестра — это диагноз
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
Лекарства для детей: 7 ошибок родителей
Бывшего милиционера обвинили в убийстве 47 женщин
20-летний парень объявил себя беременным
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
10«Мин нет»
10Общероссийская елка в Кремле
13:01 (мск), источник: Sputnik.by

СК проводит проверку по факту смерти студента в Минске

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 21-летнего студента в столице Беларуси, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

«Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти студента одного из столичных вузов», — сказал Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, следователями назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются родственники, одногруппники, а также сотрудники факультета, на котором учился погибший.

Как ранее сообщали СМИ, студент старших курсов факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер в университете в минувшую пятницу. Молодому человеку стало плохо, когда он шел в деканат. Ему вызвали скорую, однако медики не смогли спасти молодого человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маршрутка со школьниками, едущими в 'Зубренок', попала в ДТП
Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США заявили об опасных сближениях с самолетами РФ над Сирией
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
На чемпионате мира по футболу в 2026 году сыграют 48 команд
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлили
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
В Детройте рассекретили следующее поколение Toyota Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой Певица представила Мирона поклонникам.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь