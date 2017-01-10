Трагедия под Киевом: хозяевам овчарок грозит до 5 лет тюрьмы

«Владельцы животных действительно были дома, но ничего не слышали. Сейчас мы выясняем, по какой причине овчарки выбрались из вольера и оказались на улице, почему не сработали электроошейники. Возможно, они перестали работать из-за сильных морозов», — говорят в полиции.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на информацию полиции Киевской области.

Владельцы четырех овчарок, которые на Киевщине загрызли до смерти 40-летнего мужчину, в случае доказательства их вины могут сесть в тюрьму.

Известно, что хозяев овчарок не задерживали. В полиции открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай».

«После экспертизы будет ясно, был ли это несчастный случай, или халатность хозяев. В таком случае уголовное производство будет переквалифицировано», — заявили в полиции. Если вина владельцев собак будет доказана, им грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

В селе Кучаков, где произошла трагедия, говорят, что в прошлом году эти овчарки напали на местного жителя. По словам очевидцев, мужчине удалось спастись, спрятавшись от овчарок на дереве. Но в полиции сообщили, что заявлений относительно нападений овчарок ранее на людей у них не зарегистрировано.

Всех овчарок, которые 7 января загрызли 40-летнего мужчину, пришлось застрелить.

В полиции рассказали, что сначала один из местных жителей, который прибежал на место происшествия, ранил из охотничьего ружья наиболее агрессивную собаку.

«Мужчина охотник. Ему удалось ранить одну из собак — суку, которая вела себя наиболее агрессивно. Раненое животное забежало во двор. За ней последовали остальные псы», — сообщили правоохранители.

По их словам, к моменту прибытия на место кинологов овчарка скончалась. А остальных трех псов пришлось застрелить.

Мужчина, на которого напали собаки, от полученных ран скончался до приезда медиков. Как известно, Владимир — бывший участник АТО.

Трагедия произошла 7 января в шесть часов утра, когда мужчина вместе со знакомой шел на электричку. Когда они проходили по территории садового кооператива, на них неожиданно набросились четыре разъяренные овчарки.

Женщине удалось спастись, она вызвала на место происшествия полицию и родственников Владимира.