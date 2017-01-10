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15:23 (мск), источник: ТАСС

Житель Урала осужден условно за получение пенсии сразу в трех регионах РФ

Мужчина признан виновным в мошенничестве.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Полевской городской суд (Свердловская область) приговорил к 1,5 года условно местного пенсионера, который на протяжении нескольких лет получал пенсию одновременно в Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае и на Среднем Урале. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Был установлен факт получения жителем города Полевского пенсии по старости одновременно в нескольких субъектах РФ на протяжении нескольких лет. Приговором городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ “Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере”, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что мужчина в июле 2007 года обратился в управление Пенсионного фонда России в городе Полевском за назначением пенсии по старости. «Он умышленно скрыл факт назначения ему в марте 2006 года и получения трудовой пенсии по старости (вплоть до 31 июля 2009 года — прим. ТАСС) в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа, а также получения в связи со сменой места жительства пенсии по старости с 1 августа 2009 года в городе (ХМАО — Югра)», — сказали в ведомстве.

Прокуратура направила материалы в следственные органы. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина в течение 10 лет, начиная с августа 2006 года, получал пенсию также в Краснодарском крае, которая впоследствии была переведена в город Северобайкальск Республики Бурятия.

«Данные выплаты прекращены только в августе 2016 года. Материалы по данному факту выделены в отдельное производство и направлены в следственные органы Краснодарского края для дачи уголовно-правовой оценки», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, по результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в Полевский городской суд исковое заявление о взыскании в интересах РФ с жителя города Полевского излишних сумм страховой пенсии в размере свыше 746 тыс. рублей. «Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора, взыскав с мужчины в пользу государства излишне полученные суммы пенсии», — резюмировали в ведомстве.

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