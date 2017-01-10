Волгоградская область вошла в топ-3 регионов-лидеров по махинациям с ОСАГО
Волгоградская область заняла второе место в тройке субъектов, лидирующих по числу мошенничеств с ОСАГО в стране.
Волгоградская область заняла второе место в тройке субъектов, лидирующих по числу мошенничеств с ОСАГО в стране.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Средняя выплата за ущерб по автостраховке в Волгоградской области находится на уровне 81 132 рублей. В Адыгее этот показатель равен 111 627 рублей, в
Кроме того, отношение судебных к несудебным выплатам по ОСАГО в Волгоградском регионе достигает 32,9%, в Адыгее — 29,3%, в