Волгоградская область вошла в топ-3 регионов-лидеров по махинациям с ОСАГО

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Российского союза страховщиков, первое место заняла Адыгея, в ней частота страховых случаев достигает 8,2%. В Волгоградской области этот показатель самый высокий в стране, он составляет 9,7%. На третье место рейтинга попала Карачаево-Черкесская республика. Там частота страховых случаев достигает 8,5%.

Средняя выплата за ущерб по автостраховке в Волгоградской области находится на уровне 81 132 рублей. В Адыгее этот показатель равен 111 627 рублей, в Карачаево-Черкесской республике — 109 705 рублей.