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13:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область вошла в топ-3 регионов-лидеров по махинациям с ОСАГО

Волгоградская область заняла второе место в тройке субъектов, лидирующих по числу мошенничеств с ОСАГО в стране.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Российского союза страховщиков, первое место заняла Адыгея, в ней частота страховых случаев достигает 8,2%. В Волгоградской области этот показатель самый высокий в стране, он составляет 9,7%. На третье место рейтинга попала Карачаево-Черкесская республика. Там частота страховых случаев достигает 8,5%.

Средняя выплата за ущерб по автостраховке в Волгоградской области находится на уровне 81 132 рублей. В Адыгее этот показатель равен 111 627 рублей, в Карачаево-Черкесской республике — 109 705 рублей.

Кроме того, отношение судебных к несудебным выплатам по ОСАГО в Волгоградском регионе достигает 32,9%, в Адыгее — 29,3%, в Карачаево-Черкесской республике — 11%.

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