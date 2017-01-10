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13:34 (мск), источник: РБК

Показания на Алексея Улюкаева дали его подчиненные

Показания на бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева дали его подчиненные. Об этом на заседании Басманного суда, где рассматривалось ходатайство о продлении домашнего ареста, заявил следователь СКР.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Улюкаев не признал вину и отказался от дачи показаний, рассказал на заседании Басманного суда во вторник, 10 января, следователь Роман Нестеров.

Как передает корреспондент РБК из зала, сотрудник СКР подчеркнул, что Улюкаев, как и прежде, может воспрепятствовать установлению истины, повлиять на свидетелей и уничтожить доказательства.

Часть свидетелей обвинения по делу работает в Минэкономразвития, а также в Росимуществе. Они находились в непосредственном подчинении обвиняемого.
Роман НестеровСледователь

Также Нестеров рассказал, что в распоряжении правоохранительных органов есть записи телефонных переговоров фигурантов дела. Эти записи направлены на фонографическую экспертизу. О каком именно разговоре идет речь, следователь не уточнил.

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Ранее «Росбалт» писал, что в основу дела легли его переговоры с главой одного из госбанков. Во время разговора Улюкаев жаловался на отсутствие денежной благодарности за свою работу.

​Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По данным СКР, министр был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти».

Деньги, по версии следствия, экс-министр вымогал за положительное заключение Минэкономразвития в отношении покупки «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%). Улюкаев принуждал представителей госкомпании к сделке, угрожая создать препятствия для ее деятельности.

Комментарии
2
Vladimir
АБ, ваша тема, как кто-то сказал здесь: - свежатина..Налетай, либерастики, пока не протухло..))
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Владимир Пацак
Министр по сравнению с шахматистом, гроссмейстер международного уровня будет играть типа " ходи конём по голове" из джентельменов удачи? Бред сивой кобылы, ну лучше припаяли-бы не уплату алиментов?
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