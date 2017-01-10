Показания на Алексея Улюкаева дали его подчиненные

Как передает корреспондент РБК из зала, сотрудник СКР подчеркнул, что Улюкаев, как и прежде, может воспрепятствовать установлению истины, повлиять на свидетелей и уничтожить доказательства.

Алексей Улюкаев не признал вину и отказался от дачи показаний, рассказал на заседании Басманного суда во вторник, 10 января, следователь Роман Нестеров.

Часть свидетелей обвинения по делу работает в Минэкономразвития, а также в Росимуществе. Они находились в непосредственном подчинении обвиняемого.

Также Нестеров рассказал, что в распоряжении правоохранительных органов есть записи телефонных переговоров фигурантов дела. Эти записи направлены на фонографическую экспертизу. О каком именно разговоре идет речь, следователь не уточнил.

Ранее «Росбалт» писал, что в основу дела легли его переговоры с главой одного из госбанков. Во время разговора Улюкаев жаловался на отсутствие денежной благодарности за свою работу.

​Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По данным СКР, министр был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти».