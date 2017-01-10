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14:04 (мск), источник: VN.RU

Длинный столб черного дыма напугал жителей левобережья

В Новосибирске пожарные борются с огнем в Ленинском районе — пламенем охвачен двухэтажный коттедж на Порт-Артурской улице, 52. Сейчас огнеборцы ликвидировали открытое горение и занимаются проливкой здания.

Как сообщили в ГУ МЧС по области, вызов на пульт «01» поступил в 15.25. Пожарные прибыли на место через несколько минут, но к этому времени дом уже был полностью охвачен огнем, а над крышей виднелся многометровый столб черного дыма.

«Двухэтажный дом покрыт сайдингом, крыша металлическая, — говорят в ГУ МЧС по региону. — Пламя перекинулось на гараж, в котором находился автомобиль “Тойота”. Произошло обрушение перекрытия. Был риск распространения огня на соседние дома, пришлось затребовать дополнительные силы. Огонь в итоге тушили пять пожарных машин. Угроза распространения пожара ликвидирована».

В 15.40 пожарным удалось локализовать открытое горение. Сейчас огнеборцы занимаются проливкой строения. «Информацией о пострадавших мы пока не располагаем», — подытожили в МЧС.

Добавим, что новогодние каникулы в Новосибирской области прошли относительно спокойно. По словам начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, на первую неделю 2017 года в регионе произошло существенное снижение по количеству пожаров — на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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