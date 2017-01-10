Центр Омска чуть не затопило содержимым канализации
«ОмскВодоканал» объяснил, что произошло на улице Щербанёва и почему там пришлось перекрыть движение транспорта.
«ОмскВодоканал» объяснил, что произошло на улице Щербанёва и почему там пришлось перекрыть движение транспорта.
Сейчас в районе Комсомольского моста ограничено дорожное движение. Предполагается, что транспорту придётся ходить в объезд до половины шестого вечера. «ОмскВодоканал» объясняет: на этом участке необходимо срочно отремонтировать трубу напорной канализации.
Сегодня во время контрольного осмотра специалисты «Водоканала» обнаружили:
Герасим Родин, главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»:
— Самое сложное в проведении ремонтных работ на трубопроводах — это найти место повреждения. Как правило, эта работа занимает больше времени, нежели сам ремонт. Как только будет обнаружено место повреждения и определён его характер, мы сразу же приступим к ремонтным работам.
Сейчас сотрудники «Водоканала» вскрывают дорожное полотно и раскапывают землю. Компания обещала объявить, когда повреждение будет найдено, как продвигаются работы и когда они будут завершены.