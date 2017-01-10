Центр Омска чуть не затопило содержимым канализации

Сейчас в районе Комсомольского моста ограничено дорожное движение. Предполагается, что транспорту придётся ходить в объезд до половины шестого вечера. «ОмскВодоканал» объясняет: на этом участке необходимо срочно отремонтировать трубу напорной канализации.

Сегодня во время контрольного осмотра специалисты «Водоканала» обнаружили: где-то на улице Щербанёва повреждена 30-сантиметровая канализационная труба. Специалисты решили: её нужно срочно отремонтировать, пока она не лопнула. На место немедленно прибыла бригада аварийно-восстановительных работ, оснащённая экскаватором и гидромолотом. «Коммунальщики» связались с Госавтоинспекцией и попросили обеспечить им условия для работы.

Герасим Родин, главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»:

— Самое сложное в проведении ремонтных работ на трубопроводах — это найти место повреждения. Как правило, эта работа занимает больше времени, нежели сам ремонт. Как только будет обнаружено место повреждения и определён его характер, мы сразу же приступим к ремонтным работам.

Сейчас сотрудники «Водоканала» вскрывают дорожное полотно и раскапывают землю. Компания обещала объявить, когда повреждение будет найдено, как продвигаются работы и когда они будут завершены.