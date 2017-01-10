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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны подробности биографии уральского школьника, избившего мать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Отец екатеринбургского школьника, покалечившего свою мать, ранее покончил с собой, сообщил во вторник РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, 2 января в Екатеринбурге, в квартире на улице Таежной, 13-летний шестиклассник, состоящий на учете у психиатра, избил свою 50-летнюю мать. С тупой травмой живота и переломами ребер женщину госпитализировали. Подростка также доставили в медучреждение. По факту начали проверку.

«В октябре 2016-го следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга проводилась проверка по факту суицида мужчины. Как выяснилось, суицид гражданина не был связан с поведением его сына», — сказал Шульга.

Информацию о суициде отца мальчика подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что родители ребенка четыре раза привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. В то же время, по его данным, они сами подвергались агрессии со стороны мальчика, из-за чего подросток дважды доставлялся в психбольницу. Учился он в коррекционной школе.

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