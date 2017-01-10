Стали известны подробности биографии уральского школьника, избившего мать

Как сообщалось ранее, 2 января в Екатеринбурге, в квартире на улице Таежной, 13-летний шестиклассник, состоящий на учете у психиатра, избил свою 50-летнюю мать. С тупой травмой живота и переломами ребер женщину госпитализировали. Подростка также доставили в медучреждение. По факту начали проверку.

«В октябре 2016-го следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга проводилась проверка по факту суицида мужчины. Как выяснилось, суицид гражданина не был связан с поведением его сына», — сказал Шульга.