Свердловские полицейские спасли замерзавших пассажиров сломавшегося на трассе рейсового автобуса

Инцидент произошел вчера, в морозный полдень, на 266 км. автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На трассе сломался рейсовый автобус, который следовал в Екатеринбург. Графики термометров в данном районе показывали температуру -38 градусов. Помимо этого, бушевала сильная метель. Ремонтировать транспортное средство при такой погоде затруднительно, между тем, в салоне замерзали 25 пассажиров. До ближайшего населенного пункта при этом больше 10 км.

В это время на указанном участке трассы дежурил экипаж ДПС в составе инспекторов лейтенанта Алексея Гарина и младшего лейтенанта Николая Дерябина. В ходе патрулирования они заметили стоявший на обочине автобус. Выяснив, что случилось, сотрудники ГИБДД незамедлительно сообщили в дежурную часть отдела полиции Верхотурья о данном факте. Дежурный, в свою очередь, передал информацию о том, что людям срочно нужна помощь, городским экстренным службам, а также главе Верхотурского ГО. Администрация муниципального образования направила еще один автобус, чтобы вывезти людей с места.

Пока помощь добиралась, а это порядка 30 км., инспекторами ДПС был организован поочередный обогрев пассажиров в патрульной машине. Сами сотрудники правопорядка в это время останавливали попутный транспорт и просили водителей доставить людей хотя бы до ближайшего населенного пункта, чтобы они смогли согреться и получить питание. Отмечается, что автомобилисты и водители других автобусов не отказывали в помощи, и вскоре спасательная операция благополучно завершилась.