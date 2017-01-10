В Новосибирске водитель прокатил беременную женщину на капоте

Своей историей поделилась потерпевшая 9 января, она находится на 8 месяце беременности. Женщина шла по двору вдоль дома, в тот момент когда сзади подъехала женщина-водитель на «Мазде». Водитель стала подавать звуковой сигнал, чтобы пешеход пропустил дорогу. Однако женщине-пешеходу не получилось отойти с дороги, потому что двор завалило сугробами.

Идти до развязки оставалось около 100 метров, но женщина за рулем японского авто не могла остановиться и сигналила без остановки.

«В итоге она прибегла к более решительным действиям и прокатила беременную пешеходку на капоте, так как та передвигалась слишком медленно. Затем припарковалась дальше через 200 метров и спокойно пошла домой», — говорится в сообщении.

Дело взяли под контроль правоохранительные органы.