В Новосибирске водитель прокатил беременную женщину на капоте
Автоледи прокатила на капоте «Мазды» женщину на 8 месяце беременности за медленную ходьбу, рассказали подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Автоледи прокатила на капоте «Мазды» женщину на 8 месяце беременности за медленную ходьбу, рассказали подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
В Новосибирске водитель прокатил беременную женщину на капоте, рассказали подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Своей историей поделилась потерпевшая 9 января, она находится на 8 месяце беременности. Женщина шла по двору вдоль дома, в тот момент когда сзади подъехала
Идти до развязки оставалось около 100 метров, но женщина за рулем японского авто не могла остановиться и сигналила без остановки.
«В итоге она прибегла к более решительным действиям и прокатила беременную пешеходку на капоте, так как та передвигалась слишком медленно. Затем припарковалась дальше через 200 метров и спокойно пошла домой», — говорится в сообщении.
Дело взяли под контроль правоохранительные органы.