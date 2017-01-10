Коммунальная авария оставила 3 тыс. человек без воды в Троицке
Порыв водовода устраняют уже сутки.
Порыв водовода устраняют уже сутки.
Уже сутки около 3 тыс. жителей Троицка (Челябинская область) остаются без воды
Так, отключено водоснабжение в районе пивзавода, в домах по улицам Бородина, Фрунзе, Лизы Чайкиной. Не работают детский сад и школа.
«Техника не работает. Яму выкопали и стоят. Обед, видимо, у них», — рассказывает местная жительница.
В ООО «Троицкий водоканал водоснабжение», обслуживающем город, пообещали, что устранят аварию к вечеру.