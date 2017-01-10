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14:18 (мск), источник: dostup1.ru

Коммунальная авария оставила 3 тыс. человек без воды в Троицке

Порыв водовода устраняют уже сутки.

Уже сутки около 3 тыс. жителей Троицка (Челябинская область) остаются без воды из-за коммунальной аварии — рабочие только вырыли яму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, отключено водоснабжение в районе пивзавода, в домах по улицам Бородина, Фрунзе, Лизы Чайкиной. Не работают детский сад и школа.

«Техника не работает. Яму выкопали и стоят. Обед, видимо, у них», — рассказывает местная жительница.

В ООО «Троицкий водоканал водоснабжение», обслуживающем город, пообещали, что устранят аварию к вечеру.

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