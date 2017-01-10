Житель Башкирии выбросил знакомую с балкона пятого этажа

Пресс-служба суда сообщила, что в августе прошлого года местный житель и две женщины распивали алкоголь. Между двумя собутыльниками произошла ссора, перешедшая в драку. У мужчины возник умысел убить знакомую. Он сбросил ее с балкона пятого этажа. Сразу после этого обвиняемый подошел к лежавшей на земле женщине, находившейся в тот момент в бессознательном состоянии. Он убедился, что наступление ее смерти из-за полученных при падении травм неизбежно, и скрылся с места преступления. Позже потерпевшая умерла в реанимационном отделении больницы города Кумертау.

Рассмотрение дела в суде продолжается.