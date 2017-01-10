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14:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии выбросил знакомую с балкона пятого этажа

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Житель Башкортостана выбросил знакомую с балкона пятого этажа. Мелеузовский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в умышленном причинении смерти.

Пресс-служба суда сообщила, что в августе прошлого года местный житель и две женщины распивали алкоголь. Между двумя собутыльниками произошла ссора, перешедшая в драку. У мужчины возник умысел убить знакомую. Он сбросил ее с балкона пятого этажа. Сразу после этого обвиняемый подошел к лежавшей на земле женщине, находившейся в тот момент в бессознательном состоянии. Он убедился, что наступление ее смерти из-за полученных при падении травм неизбежно, и скрылся с места преступления. Позже потерпевшая умерла в реанимационном отделении больницы города Кумертау.

Рассмотрение дела в суде продолжается.

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