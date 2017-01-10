Водитель междугороднего автобуса погиб во время рейса Нижний Новгород — Саров

Согласно информации, вечером 8 января в Арзамасском районе 40-летний водитель междугороднего автобуса компании «Попутчик-НН» на повороте около с. Волчихинский Майдан водитель сделал остановку и с фонариком направился к задней части автобуса. Он долго не возвращался и после был обнаружен пассажирами без признаков жизни в сугробе, прижатым автобусом.

Проводится расследование. Устанавливаются причины несчастного случая.