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14:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель междугороднего автобуса погиб во время рейса Нижний Новгород — Саров

Как сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области, несчастный случай произошел 8 января.

Согласно информации, вечером 8 января в Арзамасском районе 40-летний водитель междугороднего автобуса компании «Попутчик-НН» на повороте около с. Волчихинский Майдан водитель сделал остановку и с фонариком направился к задней части автобуса. Он долго не возвращался и после был обнаружен пассажирами без признаков жизни в сугробе, прижатым автобусом.

Проводится расследование. Устанавливаются причины несчастного случая.

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