В Нижнем Новгороде военнослужащие нашли потерявшегося ребенка
Военнослужащие нашли пропавшего мальчика на автобусной остановке.
Военнослужащие нашли пропавшего мальчика на автобусной остановке.
Военнослужащие Приволжского округа Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося в Нижнем Новгороде ребенка, сообщили в информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
На улице Большая Покровская рядовые Артем Тычинкин, Алексей Великанов и Виктор Карюкин обратили внимание на рыдавшую женщину. Нижегородка сообщила, что пропал мальчик, и попросила найти ребенка, сообщив приметы.
Войсковые наряды на соседних маршрутах немедленно оповестили о сложившейся ситуации. Военнослужащие осмотрели ближайшие улицы и дворы, к поискам привлекли кинолога с собакой.
Вскоре мальчика обнаружили на автобусной остановке. Ребенка доставили матери, а отличившиеся военнослужащие поощрены командиром воинской части.