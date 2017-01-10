В Нижнем Новгороде военнослужащие нашли потерявшегося ребенка

Военнослужащие Приволжского округа Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося в Нижнем Новгороде ребенка, сообщили в информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

На улице Большая Покровская рядовые Артем Тычинкин, Алексей Великанов и Виктор Карюкин обратили внимание на рыдавшую женщину. Нижегородка сообщила, что пропал мальчик, и попросила найти ребенка, сообщив приметы.

Войсковые наряды на соседних маршрутах немедленно оповестили о сложившейся ситуации. Военнослужащие осмотрели ближайшие улицы и дворы, к поискам привлекли кинолога с собакой.

Вскоре мальчика обнаружили на автобусной остановке. Ребенка доставили матери, а отличившиеся военнослужащие поощрены командиром воинской части.