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14:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде военнослужащие нашли потерявшегося ребенка

Военнослужащие нашли пропавшего мальчика на автобусной остановке.

Военнослужащие Приволжского округа Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося в Нижнем Новгороде ребенка, сообщили в информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

На улице Большая Покровская рядовые Артем Тычинкин, Алексей Великанов и Виктор Карюкин обратили внимание на рыдавшую женщину. Нижегородка сообщила, что пропал мальчик, и попросила найти ребенка, сообщив приметы.

Войсковые наряды на соседних маршрутах немедленно оповестили о сложившейся ситуации. Военнослужащие осмотрели ближайшие улицы и дворы, к поискам привлекли кинолога с собакой.

Вскоре мальчика обнаружили на автобусной остановке. Ребенка доставили матери, а отличившиеся военнослужащие поощрены командиром воинской части.

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