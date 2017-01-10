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13:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Харькове пьяная компания открыла из винтовки стрельбу по прохожим

Четверо молодых людей стреляли из окна многоэтажки по прохожим. Пострадал 35-летний мужчина, которому выстрелили в спину. Как сообщили правоохранители, свои действия подозреваемые совершили из хулиганских побуждений.

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Харьковские правоохранители задержали в понедельник четверых мужчин за стрельбу по прохожим из пневматического оружия, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Информация о стрельбе по прохожим в Холодногорском районе поступила в полицию 9 января в 8:10 утра. При проверке установлено, что из окна многоэтажки на улице Золочевской по прохожим стреляли неизвестные. Пострадавшим является 35-летний мужчина, которому выстрелили в спину», — сказано в сообщении.

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По указанному потерпевшим адресу были обнаружены четверо молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В квартире были найдены пули от пневматического оружия и пневматической винтовки.

Как отмечается, свои действия подозреваемые совершили из хулиганских побуждений.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в канун Нового года, депутат Верховной рады Украины Сергей Пашинский сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье «хулиганство». При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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