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13:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус погиб в Подмосковье во время игры в русскую рулетку

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус погиб в Подмосковье во время игры в русскую рулетку. Такую информацию распространил один из российских телеканалов, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Трагедия произошла вечером 9 января. 36-летний гражданин Беларуси приехал в гости к знакомому. Во время распития алкогольных напитков он достал сигнальный револьвер, переделанный под боевые патроны, и выстрелил несколько раз в потолок. Затем он предложил сыграть в русскую рулетку, раскрутил барабан и выстрелил себе в висок. Оружие правоохранители изъяли с места происшествия.

Сейчас по факту смерти проводится проверка.

К слову, это уже не первый смертельный случай в России после игры в русскую рулетку. В мае 2016 года в Орле 43-летний звукорежиссер погиб во время игры со своим знакомым.

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