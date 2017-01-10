Белорус погиб в Подмосковье во время игры в русскую рулетку

Трагедия произошла вечером 9 января. 36-летний гражданин Беларуси приехал в гости к знакомому. Во время распития алкогольных напитков он достал сигнальный револьвер, переделанный под боевые патроны, и выстрелил несколько раз в потолок. Затем он предложил сыграть в русскую рулетку, раскрутил барабан и выстрелил себе в висок. Оружие правоохранители изъяли с места происшествия.

Сейчас по факту смерти проводится проверка.

К слову, это уже не первый смертельный случай в России после игры в русскую рулетку. В мае 2016 года в Орле 43-летний звукорежиссер погиб во время игры со своим знакомым.