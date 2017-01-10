Полицейские задержали вора, похитившего из такси телефон и навигатор
Подозреваемый воспользовавшись тем, что его товарищи отвлекли водителя такси, выкрал из автомобиля современные гаджеты.
Подозреваемый воспользовавшись тем, что его товарищи отвлекли водителя такси, выкрал из автомобиля современные гаджеты.
Как рассказали в
Через некоторое время к его автомашине подошла группа молодых людей, которые начали стучать по окнам автомобиля. Водитель вышел из автомашины, оставив двери незапертыми. По возвращении он заметил, что из салона похищены навигатор и сотовый телефон.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками
Похищенное полицейские изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.