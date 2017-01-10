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16:46 (мск), источник: РИАЦ

Полицейские задержали вора, похитившего из такси телефон и навигатор

Подозреваемый воспользовавшись тем, что его товарищи отвлекли водителя такси, выкрал из автомобиля современные гаджеты.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в дежурную часть отдела полиции № 5 Центрального района Волгограду обратился водитель такси. Мужчина сообщил, что примерно около 2 часов ночи он приехал на вызов в Центральный район.

Через некоторое время к его автомашине подошла группа молодых людей, которые начали стучать по окнам автомобиля. Водитель вышел из автомашины, оставив двери незапертыми. По возвращении он заметил, что из салона похищены навигатор и сотовый телефон.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан 19-летний житель Светлоярского района. Воспользовавшись тем, что водитель покинул машину и оставил двери незапертыми, он проник в салон и похитил технику.

Похищенное полицейские изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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