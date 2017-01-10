Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Ограничение свободы передвижения бывшего министра продлено до 15 апреля.
Ограничение свободы передвижения бывшего министра продлено до 15 апреля.
Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы во вторник продлил до 15 апреля домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн.
«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля», — огласила постановление судья Елена Ленская.
В суде следователь Роман Нестеров просил продлить домашний арест Улюкаеву, так как по делу предстоит провести большой объем следственных действий, а
Ряд свидетелей работают в министерстве экономического развития и Росимуществе, и находились в непосредственном подчинении у Улюкаева.
Между тем, Улюкаев просил избрать ему иную более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде. «В случае сохранения домашнего ареста, прошу разрешить мне посещать медицинские учреждения», — сказал обвиняемый.
В свою очередь, следователь категорически возражал против прогулок
Это позволит Улюкаеву бесконтрольно встречаться с любыми лицами, в том числе, и свидетелями. Кроме того, он может покинуть пределы РФ даже без загранпаспорта.
О возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.
В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.
Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.