Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста

Источник: РИА "Новости"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы во вторник продлил до 15 апреля домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн. «Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля», — огласила постановление судья Елена Ленская. В суде следователь Роман Нестеров просил продлить домашний арест Улюкаеву, так как по делу предстоит провести большой объем следственных действий, а экс-министр, учитывая его прежнее положение, может препятствовать следствию.

Ряд свидетелей работают в министерстве экономического развития и Росимуществе, и находились в непосредственном подчинении у Улюкаева. Роман Нестеров Следователь

Между тем, Улюкаев просил избрать ему иную более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде. «В случае сохранения домашнего ареста, прошу разрешить мне посещать медицинские учреждения», — сказал обвиняемый. В свою очередь, следователь категорически возражал против прогулок экс-министра.

Это позволит Улюкаеву бесконтрольно встречаться с любыми лицами, в том числе, и свидетелями. Кроме того, он может покинуть пределы РФ даже без загранпаспорта. Роман Нестеров Следователь

О возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

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