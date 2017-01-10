Детям в Иркутске подарили на Новый год конфеты с червями

Сладкие подарки с червивыми конфетами подарили под Новый год детям-льготникам в Иркутске. Бесплатные подарки были получены в Иркутске по линии социальной защиты. Расстроенные родители написали три жалобы в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Минсоцразвития региона и к производителю. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют, каким образом в подарках появились гнилые сладости. Результаты проверки станут известны через 30 дней.

— У нас были три жалобы до Нового года. Жители Иркутска сообщили, что в бесплатных конфетах, которые были получены в Иркутске по линии соцзащиты, оказались белые червяки. Сейчас проводится проверка — нужно отследить, откуда подарок, кто поставщик, как формировался подарок. Мы сделали запрос, подарки просто так не покупаются, социальная защита проводит торги, кто-то выигрывает — предприниматель или же юридическое лицо. Соответственно, победитель предоставляет в дальнейшем бесплатные подарки. Недобросовестному поставщику грозит штраф, — отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Поставщик был выбран по результатам электронного аукциона. По информации сайта госзакупок, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в конце 2016 года закупило 17,6 тысячи подарков для детей-льготников. Кроме того, в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона корр. ИА IrkutskMedia сообщили, что еще более 33 тысяч подарков закупили из средств муниципалитетов за пределами областного центра и еще более 46 тысяч подарков приобрели на деньги меценатов, организованных правительством Приангарья.

Министерство социального развития, опеки и попечительства региона надеется, что Управление Роспотребнадзора по Иркутской области выяснит, кто является недобросовестным поставщиком сладких новогодних подарков.