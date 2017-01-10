Детям в Иркутске подарили на Новый год конфеты с червями
Три жалобы в Роспотребнадзор, Минсоцразвития и к производителю поступили от расстроенных подарками родителей.
Три жалобы в Роспотребнадзор, Минсоцразвития и к производителю поступили от расстроенных подарками родителей.
Сладкие подарки с червивыми конфетами подарили под Новый год
В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют, каким образом в подарках появились гнилые сладости. Результаты проверки станут известны через 30 дней.
— У нас были три жалобы до Нового года. Жители Иркутска сообщили, что в бесплатных конфетах, которые были получены в Иркутске по линии соцзащиты, оказались белые червяки. Сейчас проводится проверка — нужно отследить, откуда подарок, кто поставщик, как формировался подарок. Мы сделали запрос, подарки просто так не покупаются, социальная защита проводит торги,
Поставщик был выбран по результатам электронного аукциона. По информации сайта госзакупок, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в конце 2016 года закупило 17,6 тысячи подарков для
Министерство социального развития, опеки и попечительства региона надеется, что Управление Роспотребнадзора по Иркутской области выяснит, кто является недобросовестным поставщиком сладких новогодних подарков.