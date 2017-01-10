Житель Петербурга удрал с букетом, разбив входную дверь и арку
Сотрудники вневедомственной охраны Петербурга оперативно среагировали на заявление продавщицы цветочной лавки. Укравший букет мужчина задержан.
Сотрудники вневедомственной охраны Петербурга оперативно среагировали на заявление продавщицы цветочной лавки. Укравший букет мужчина задержан.
Об инциденте, произошедшем вечером 9 января на улице Генерала Хазова в Пушкине, сообщает
Продавщица не растерялась и сразу обратилась в полицию. Приметы грабителя были переданы всем дежурным нарядам, после чего группа задержания УВО заметила подходящего под приметы мужчину. Убежать от патрульных так же, как от продавщицы, злоумышленнику уже не удалось. В итоге юноша был задержан с поличным и доставлен в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный уже имеет судимость.