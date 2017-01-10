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19:05 (мск), источник: Фонтанка

Житель Петербурга удрал с букетом, разбив входную дверь и арку

Сотрудники вневедомственной охраны Петербурга оперативно среагировали на заявление продавщицы цветочной лавки. Укравший букет мужчина задержан.

Источник: Reuters

Об инциденте, произошедшем вечером 9 января на улице Генерала Хазова в Пушкине, сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии РФ по СПб. 25-летний молодой человек с букетом цветов был задержан около половины девятого вечера. Вероятно, юноша торопился на свидание, однако явиться на него без цветов счел дурным тоном. Но букет он решил не купить, а просто забрать. Цветы ему помогла выбрать продавщица и сама передала их в руки налетчика. Вместо оплаты молодой человек развернулся и бросился наутек, свернув по пути декоративную арку, разбив вазу и стекло входной двери.

Продавщица не растерялась и сразу обратилась в полицию. Приметы грабителя были переданы всем дежурным нарядам, после чего группа задержания УВО заметила подходящего под приметы мужчину. Убежать от патрульных так же, как от продавщицы, злоумышленнику уже не удалось. В итоге юноша был задержан с поличным и доставлен в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный уже имеет судимость.

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