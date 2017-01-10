Пациент дома престарелых в Иркутском районе зарезал соседа по комнате

Пациент ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» в Иркутском районе убил своего 62-летнего соседа по комнате. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Предполагаемому преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, вечером 9 января мужчина, проживающий в доме престарелых, нанес несколько ножевых ранений своему соседу по комнате. От обильной кровопотери 62-летний потерпевший скончался на месте преступления.

«Утром мужчина пришел в отдел полиции с явкой с повинной», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи СКР работают с подозреваемым, выясняются мотивы совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.