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14:25 (мск), источник: АиФ Омск

Грузовик омича протаранил кроссовер в Новокузнецке

По вине жителя Омска один человек погиб и один серьёзно травмирован.

Следователем управления МВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 52-летнего жителя города Омска. Об этом сообщает официальный сайт МВД Кузбасса. Сибиряку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Автоавария произошла в октябре 2016 года, грузовик КамАЗ на высокой скорости протаранил автомобиль «Ниссан Кашкай». В результате ДТП водитель кроссовера погиб до приезда скорой помощи, его пассажирка получила серьезные травмы.

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила, что на автомобиле КамАЗ на момент ДТП была неисправна тормозная система. Длинномер, перевозивший металлическую арматуру (около 20 тонн), был перегружен сверх нормы (почти на 5 тонн). К тому же, водитель двигался с превышением допустимой скорости (более 60 км/ч). Это подтвердили как результаты автотехнической экспертизы, так и данные системы спутникового наблюдения ГЛОНАСС, датчик которой был установлен на грузовике.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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