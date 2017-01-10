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14:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем задержаны трое мужчин за угон машины спустя полгода

Злоумышленники похитили автомобиль пострадавшей в мае 2016 года.

Нижний Новгород, 10 января — АиФ-НН. Трое мужчин задержаны за угон машины спустя полгода в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В середине мая прошлого года от дома на улице Раевского Автозаводского района злоумышленники похитили автомобиль стоимостью 340 000 рублей.

Задержать подозреваемых удалось лишь спустя несколько месяцев. Ими оказались трое мужчин, которые в конце 2016 года попались сотрудникам полиции за совершение другого преступления. По статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» возбуждено уголовное дело.

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