В Нижнем задержаны трое мужчин за угон машины спустя полгода
Злоумышленники похитили автомобиль пострадавшей в мае 2016 года.
Злоумышленники похитили автомобиль пострадавшей в мае 2016 года.
Нижний Новгород, 10 января —
В середине мая прошлого года от дома на улице Раевского Автозаводского района злоумышленники похитили автомобиль стоимостью 340 000 рублей.
Задержать подозреваемых удалось лишь спустя несколько месяцев. Ими оказались трое мужчин, которые в конце 2016 года попались сотрудникам полиции за совершение другого преступления. По статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» возбуждено уголовное дело.