Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
10«Мин нет»
14:57 (мск), источник: РИА Новости

В ХМАО пьяная мать избила ребенка, который попросил включить мультфильм

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе, которая подозревается в нанесении побоев 10-летнему сыну, попросившему включить мультфильмы, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Источник: РИА Новости

По информации ведомства, в дежурную часть с жалобами на громкую музыку и плач ребенка обратился сосед женщины.

«Полицейским, приехавшим на вызов, дверь шумной квартиры открыла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней дома находились двое малолетних детей — трех и десяти лет. Как выяснилось позже, сосед слышал плач старшего ребенка 29-летней жительницы региона», — рассказали в управлении МВД.

Отмечается, что женщина разозлилась на просьбу мальчика включить мультфильмы. Когда ребенок начал плакать, женщина толкнула сына, а потом стала бить его головой об стену, после чего дала ещё несколько пощёчин.

Как отметили в полиции, здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, в отношении его матери возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении побоев. По данным сотрудников правоохранительных органов, ранее эта семья в поле зрения ведомства не попадала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ по футболу до 48
Минздрав намерен запретить курение кальянов в ресторанах и кафе
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Показания на Алексея Улюкаева дали его подчиненные
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
В российской рознице упали цены на китайский флагман После официального старта российских продаж китайский смартфон стоил 30 990 рублей. Теперь его можно купить в рознице на 41% дешевле
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых Певица рассказала, как общается ее сын Артемий с бабушкой и дедушкой.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь