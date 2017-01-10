В ХМАО пьяная мать избила ребенка, который попросил включить мультфильм

По информации ведомства, в дежурную часть с жалобами на громкую музыку и плач ребенка обратился сосед женщины.

«Полицейским, приехавшим на вызов, дверь шумной квартиры открыла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней дома находились двое малолетних детей — трех и десяти лет. Как выяснилось позже, сосед слышал плач старшего ребенка 29-летней жительницы региона», — рассказали в управлении МВД.

Отмечается, что женщина разозлилась на просьбу мальчика включить мультфильмы. Когда ребенок начал плакать, женщина толкнула сына, а потом стала бить его головой об стену, после чего дала ещё несколько пощёчин.

Как отметили в полиции, здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, в отношении его матери возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении побоев. По данным сотрудников правоохранительных органов, ранее эта семья в поле зрения ведомства не попадала.