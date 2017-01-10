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14:49 (мск), источник: dostup1.ru

Конкурсный управляющий крупной организации попался на подкупе в Челябинске

Должностное лицо получило 100 тыс. рублей от учредителя организации.

Конкурсный управляющий коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела, взяв у учредителя 100 тыс. рублей, — действия должностного лица квалифицированы как коммерческий подкуп, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Преступление было совершено 29 декабря 2016 года. По версии следствия, конкурсный управляющий получил 100 тыс. рублей от учредителя организации. Деньги были переданы за заключение мирового соглашения о рассрочке в выплате задолженности кредитору в размере более 1 млн рублей.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы», — пояснил официальный представитель СУ СКР по региону Владимир Шишков.

В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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