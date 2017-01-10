Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Лекарства для детей: 7 ошибок родителей
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
10«Мин нет»
14:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Вооруженное ограбление магазина в центре Киева

Камера видеонаблюдения зафиксировала вооруженное ограбление неизвестным в балаклаве магазина «Всё для дома» на улице Дмитриевской в центре Киева.

Источник: "РИА Новости" Украина

По информации ресурса «Киев Оперативный», в магазин вошел вооруженый мужчина и, угрожая предметом похожим на пистолет, отобрал деньги из кассы, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в столице на проспекте Бандеры, 15 (ранее Московский проспект) на стоянке гипермаркета неизвестные напали на мужчину, применив пистолет.

Комментарии
1
Александр
По видео она соучастница
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ по футболу до 48
Минздрав намерен запретить курение кальянов в ресторанах и кафе
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Показания на Алексея Улюкаева дали его подчиненные
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
В российской рознице упали цены на китайский флагман После официального старта российских продаж китайский смартфон стоил 30 990 рублей. Теперь его можно купить в рознице на 41% дешевле
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых Певица рассказала, как общается ее сын Артемий с бабушкой и дедушкой.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь