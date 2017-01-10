Вооруженное ограбление магазина в центре Киева
Камера видеонаблюдения зафиксировала вооруженное ограбление неизвестным в балаклаве магазина «Всё для дома» на улице Дмитриевской в центре Киева.
Камера видеонаблюдения зафиксировала вооруженное ограбление неизвестным в балаклаве магазина «Всё для дома» на улице Дмитриевской в центре Киева.
По информации ресурса «Киев Оперативный», в магазин вошел вооруженый мужчина и, угрожая предметом похожим на пистолет, отобрал деньги из кассы, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что в столице на проспекте Бандеры, 15 (ранее Московский проспект) на стоянке гипермаркета неизвестные напали на мужчину, применив пистолет.