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15:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Обуть страховую не удалось: два новосибирских бизнесмена осуждены за аферу

НОВОСИБИРСК, 10 января, РИА ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двоим предпринимателям, которые инсценировали кражу обуви, чтобы получить страховку в размере 200 млн рублей.

Как сообщает «КоммерсантЪ», вчера был оглашен приговор руководитель «Сибирской обувной компании» Николаю Хиджакадзе и его деловому партнеру Максиму Павлову. Их признал виновными по статье 159 УК РФ — мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые арендовали склад в Ленинском районе Новосибирска и заполнили его картонными коробкам от обуви. После этого они инсценировали ограбление, хотя никакой обуви в коробках не было — она существовала только на бумаге. Позже было возбуждено дело по факту кражи. Страховая компания «БИН страхование», в которой была застрахована фирма.

Сумма ущерба была оценена в 200 млн рублей. Страховая компания заподозрила мошенничество и обратилась в следственные органы. В итоге дело закрыли, но возбудили новое — за мошенничество.

Также Хиджакадзе было предъявлено обвинение в ложном доносе.

Суд признал его и Павлова виновными и проговорил Хиджакадзе к 2,5 годам лишения свободы, Павлова — к двум годам.

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