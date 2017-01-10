Нижегородский Роспотребнадзор изъял из продажи стеклоомывающую жидкость с превышением содержания метанола в 994 раза

По информации регионального управления, в рамках реализации постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции» по состоянию на 10 января в Нижегородской области проведено 384 проверки объектов розничной торговли в Нижегородской области — арестовано 3790 единиц продукции (лосьоны и тоники) объёмом 394,3 л.

В ходе лабораторных исследований стеклоомывающей жидкости в ряде проб выявлено превышение содержания метанола. В частности, в незамерзающей стеклоомывающей жидкости серии «Зимний» наименование СЕВЕР производитель ООО «Профстиль», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1 (дата изготовления указанная на этикетке 10.2016) содержание метанола в 592 раза превышает допустимые значения, в жидкости SKYLUX производитель ООО «Вектор, Московская область, Подольский район, д. Никулино, 2 (дата изготовления, указанная на этикетке — 4 кв. 2016 года) содержание метанола в 994 раза превышает допустимые значения.

По выявленным нарушениям Управлением приняты меры административного воздействия. Реализация вышеуказанных стеклоомывающих жидкостей прекращена.

Как сообщалось ранее, на 4 января 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора провели 222 проверки в объектах розничной торговли — магазинах, аптеках, торговых павильонах. В ходе проверок проведен арест 2495 единиц спиртосодержащей непищевой продукции.

СПРАВКА

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5−10 г вещества.