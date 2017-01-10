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17:34 (мск), источник: ТАСС

Фигурант дела о стрельбе из автомата в центре Москвы в суде раскаялся в содеянном

Тверской суд арестовал до 6 марта Омара Омарова.

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Уроженец Махачкалы Омар Омаров, стрелявший из автомата в центре Москвы, раскаялся в содеянном. Об этом он заявил в Тверском суде Москвы, где во вторник решается вопрос об его аресте.

«Естественно, я раскаиваюсь», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Источник: Агентство «Москва»

Арест

Корреспондент ТАСС из зала суда сообщил, что Тверской суд арестовал до 6 марта Омара Омарова.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Омарова на срок до 6 марта удовлетворить», — огласил судья.

Второй участник инцидента Ислам Муртазалиев также был арестован.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Муртазалиева удовлетворить», — огласил решение судья.

Уроженцам Махачкалы Омарову и Муртазалиеву инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

В начале января в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены несколько человек, один из которых на парковке в центре Москвы устраивает стрельбу из автомата Калашникова в воздух, а другой снимает на камеру мобильного телефона и комментирует происходящее. Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: Агентство «Москва»

Требования следствия

В ходе судебного заседания следователь мотивировал свое ходатайство тем, что подозреваемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей и потерпевшего. «Омаров подозревается в тяжком преступлении с общественной опасностью для окружающих», — рассказал следователь. Гособвинение полностью поддержало ходатайство СК. «Избрание иной меры пресечения для Омарова не сможет послужить объективному расследованию», — сказала прокурор.

Защита подозреваемого просила отпустить его из-под стражи в зале суда в связи с «недоказанностью преступления». Сам Омаров попросил также избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. «Я не преступник, чтобы убегать и не являться по просьбе следствия или суда», — отметил Омаров.

Кроме того, как стало известно в ходе заседания, подозреваемый оказал сопротивление при задержании. «Омаров схватил со стола ножницы и дважды полоснул себя по руке, однако в отношении него своевременно была применена физическая сила», — огласил материалы дела судья.

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