Фигурант дела о стрельбе из автомата в центре Москвы в суде раскаялся в содеянном

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Уроженец Махачкалы Омар Омаров, стрелявший из автомата в центре Москвы, раскаялся в содеянном. Об этом он заявил в Тверском суде Москвы, где во вторник решается вопрос об его аресте. «Естественно, я раскаиваюсь», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Источник: Агентство «Москва»

Арест Корреспондент ТАСС из зала суда сообщил, что Тверской суд арестовал до 6 марта Омара Омарова. «Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Омарова на срок до 6 марта удовлетворить», — огласил судья. Второй участник инцидента Ислам Муртазалиев также был арестован. «Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Муртазалиева удовлетворить», — огласил решение судья. Уроженцам Махачкалы Омарову и Муртазалиеву инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет. В начале января в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены несколько человек, один из которых на парковке в центре Москвы устраивает стрельбу из автомата Калашникова в воздух, а другой снимает на камеру мобильного телефона и комментирует происходящее. Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: Агентство «Москва»