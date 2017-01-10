Авиабомбу, найденную на берегу в Янтарном, убрали с пляжа

Все это время, во избежание чрезвычайных ситуаций, бомба находилась под круглосуточной охраной.

Константин Морозов, корреспондент:

— На побережье Балтийского моря во время штормов, помимо янтаря, можно обнаружить вот такие опасные предметы. Авиационную бомбу нашли буквально на днях.

— Покиньте опасную зону.

Стокилограммовый «подарочек» с рождественского сочельника находится под круглосуточной охраной. Для местных казаков это первый опыт караульной службы возле такой находки. Дежурят по одному патрульному, смена составляет 12 часов. Ежедневно о состоянии бомбы докладывают в полицию.

Александр Милосердов, кошевой атаман хуторского казачьего общества «Янтарный»:

— Трудность была в том, что это праздничные дни. Естественно, у всех казаков и семьи и работа, но, тем не менее, мы организовались и уже четвертый день стоим на охране этого объекта.

Советская фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной особого интереса у местных жителей и гостей города не вызвала. Казаки охраняют саму территорию мыса Песчаного от давно облюбовавших её ловцов янтаря и любителей рыбалки, которые, в случае ЧП, могут оказаться в эпицентре взрыва.

Денис Федоров, начальник штаба хуторского казачьего общества «Янтарный»:

— К этому никого интереса. Просто здесь рядом, в 10 метрах, человек рыбу ловил. Один житель сказал, что бомба лежит уже давно и только сейчас обратили на нее внимание.

Расслабиться казачий наряд смог только после того, как на пляж приехали специалисты, занимающиеся перевозкой и уничтожением взрывоопасных предметов.

Константин Морозов, корреспондент:

— Сейчас бомбу уложат в специальный автомобиль и отвезут на полигон для утилизации. На время работ нас попросили удалиться на безопасное расстояние. Ведь до сих пор бомба может быть взрывоопасна.

Когда взрывное устройство увезли с пляжа, казаки сняли патрулирование. В случае необходимости они вновь готовы встать в караул.