Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Лекарства для детей: 7 ошибок родителей
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
17:04 (мск), источник: Вести - Калининград

Авиабомбу, найденную на берегу в Янтарном, убрали с пляжа

Авиационную бомбу, которую вынесло морем в районе мыса Песчаный Янтарного городского округа, убрали с пляжа.

Все это время, во избежание чрезвычайных ситуаций, бомба находилась под круглосуточной охраной.

Константин Морозов, корреспондент:

— На побережье Балтийского моря во время штормов, помимо янтаря, можно обнаружить вот такие опасные предметы. Авиационную бомбу нашли буквально на днях.

— Покиньте опасную зону.

Стокилограммовый «подарочек» с рождественского сочельника находится под круглосуточной охраной. Для местных казаков это первый опыт караульной службы возле такой находки. Дежурят по одному патрульному, смена составляет 12 часов. Ежедневно о состоянии бомбы докладывают в полицию.

Александр Милосердов, кошевой атаман хуторского казачьего общества «Янтарный»:

— Трудность была в том, что это праздничные дни. Естественно, у всех казаков и семьи и работа, но, тем не менее, мы организовались и уже четвертый день стоим на охране этого объекта.

Советская фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной особого интереса у местных жителей и гостей города не вызвала. Казаки охраняют саму территорию мыса Песчаного от давно облюбовавших её ловцов янтаря и любителей рыбалки, которые, в случае ЧП, могут оказаться в эпицентре взрыва.

Денис Федоров, начальник штаба хуторского казачьего общества «Янтарный»:

— К этому никого интереса. Просто здесь рядом, в 10 метрах, человек рыбу ловил. Один житель сказал, что бомба лежит уже давно и только сейчас обратили на нее внимание.

Расслабиться казачий наряд смог только после того, как на пляж приехали специалисты, занимающиеся перевозкой и уничтожением взрывоопасных предметов.

Константин Морозов, корреспондент:

— Сейчас бомбу уложат в специальный автомобиль и отвезут на полигон для утилизации. На время работ нас попросили удалиться на безопасное расстояние. Ведь до сих пор бомба может быть взрывоопасна.

Когда взрывное устройство увезли с пляжа, казаки сняли патрулирование. В случае необходимости они вновь готовы встать в караул.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
СКР назвал возможные причины инцидента с самолетом в Храброво
На чемпионате мира по футболу в 2026 году сыграют 48 команд
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына Актер вместе с семьей снялся в эксклюзивной фотосессии.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь