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15:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Свидетель по делу об убийстве Грабовского найден мертвым

Сергей Федосенко видел Юрия Грабовского в офисе в столице 6 марта минувшего года в сопровождении неизвестного. Тело Федосенко нашли в Одессе, его мать отказалась ехать на опознание.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Свидетель по уголовному производству об убийстве адвоката Юрия Грабовского Сергей Федосенко найдет мертвым, сообщила адвокат Оксана Соколовская.

«Пятого января года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознание трупа, схожего на Сергея Федосенко. Вынуждена была отложить все семейные планы и выехать в нац полицию. Найденный труп в Одессе по базе проходит как неопознанный, мать Федосенка отказалась ехать на опознание по непонятным для меня и следствия причинам. Труп имеет большое сходство (процентов 90) с моим помощником, свидетелем по делу убийства Грабовского Юры», — написала Соколовская на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что работник службы розыска людей пообещал уточнить более детальную информацию убийства человека и получить дополнительные фото для опознания.

«До сегодняшнего дня на связь со мной не выходили. При этом, имела неосторожность сообщить, кто такой Сергей и в связи с чем он разыскивается», — отметила адвокат.

По данным СМИ, Федосенко видел Грабовского в офисе в столице 6 марта минувшего года в сопровождении неизвестного.

Адвокат Грабовский исчез в начале марта. В последний раз его видели в Одессе. Тело адвоката было найдено 25 марта в Черкасской области. Позднее правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления двух молодых парней Максима Чмелева и Артема Яковенко. Среди версий о причинах убийства рассматриваются «корыстная и бытовая, а также заранее спланированное убийство», однако коллеги Грабовского связывают его гибель с профессиональной деятельностью.

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