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16:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанский «Мавроди»: в Петропавловске осужден глава финансовой пирамиды

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. В Петропавловске к 3,5 годам лишения свободы приговорен экс-глава микрокредитной организации Бауыржан Мольдинов, который шесть лет скрывался в России, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Источник: Sputniknews.kz

По данным пресс-службы, директор ТОО «Микрокредитная организация фонда развития малого предпринимательства — Петропавловск» Б. Мольдинов в 2006—2007 годах похитил обманным путем денежные средства АО «Фонд развития малого предпринимательства» на сумму более 59 миллионов тенге.

Мольдинов скрывался за пределами Казахстана более шести лет, был задержан в Уфе в апреле 2016 года и затем экстрадирован в Казахстан.

«Мольдинов осужден по статье 177 части 3 пункта “б” УК РК “Создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды”. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в надзорном органе.

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