Казахстанский «Мавроди»: в Петропавловске осужден глава финансовой пирамиды
АСТАНА, 10 янв — Sputnik. В Петропавловске к 3,5 годам лишения свободы приговорен
АСТАНА, 10 янв — Sputnik. В Петропавловске к 3,5 годам лишения свободы приговорен
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Мольдинов скрывался за пределами Казахстана более шести лет, был задержан в Уфе в апреле 2016 года и затем экстрадирован в Казахстан.
«Мольдинов осужден по статье 177 части 3 пункта “б” УК РК “Создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды”. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в надзорном органе.