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15:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Проверять информацию о давлении на предполагаемого убийцу Платоновой будет следственный комитет

В Челябинске выясняется, действительно ли на Николая Ефименко, давшего признательные показания по делу об убийстве дочери бывшего гендиректора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Валерия Платонова, было оказано давление со стороны правоохранительных органов. Доследственную проверку проводит следственный комитет.

Источник: Uralpress.ru

В настоящее время 24-летний продавец салона интерьера «Апартамент» находится в СИЗО. После того, как парень признался в убийстве, мама молодого человека заявила, что на юношу надавили и заставили сознаться в преступлении, которое он не совершал. Затем и сам молодой человек отказался от своих слов.

Адвокат Николая Анатолий Иванов 19 декабря подал в прокуратуру Челябинской области заявление о давлении на Ефименко, с просьбой разобраться в ситуации.

«Данное заявление поступило к нам 19 декабря. 21 декабря оно было перенаправлено в прокуратуру Центрального района Челябинска. Так как в заявлении шла речь о действиях сотрудников полиции, из прокуратуры оно было направлено в следственный комитет. Сейчас следователями проводится доследственная проверка», — рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Странное преступление произошло пятого декабря в магазине по улице Образцова. Екатерину Платонову нашли мертвой с множественными колото-резаными ранами. Ножевые ранения получил и продавец магазина. Молодого человека доставили в больницу. Он рассказал, что на клиентку напали двое мужчин, которые зашли в помещение следом за ней. Продавец пытался заступиться за женщину, но также получил ранения.

Позже следователи пришли к выводу, что парень и есть убийца. По версии следствия, в трагический день женщина пришла в магазин интерьера за дорогостоящей душевой кабиной, которую заказала ранее. Продавец заявил покупательнице, что ее покупка еще не доставлена. Между женщиной и молодым человек произошла ссора. В ходе конфликта продавец несколько раз ударил Екатерину Платонову ножом, а затем, чтобы отвести от себя подозрения, нанес себе незначительные ножевые порезы, которые якобы нанесли ему нападавшие.

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