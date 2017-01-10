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17:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ версию крушения Ту-154 в Сочи

В российских СМИ появились сообщения, что самолет Ту-154 рухнул над Черным морем в Сочи из-за ошибки второго пилота.

Источник: ГТРК «Кубань»

Министерство обороны поспешило отреагировать на эту версию трагедии, назвав ее бредом и выдумкой. В ведомстве подчеркнули, что обвинять кого-то в крушении лайнера и делать поспешные выводы сейчас недопустимо и аморально.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что комиссия по расследованию катастрофы еще не прекратила работу, сообщил ГТРК «Кубань» портал Вести.Ru.

Напомним, самолет Ту-154 рухнул в море возле Сочи рано утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. Все они погибли. В числе пассажиров значились и довольно известные в стране личности. Например, глава фонда «Справедливая Россия» Елизавета Глинка, или, как ее еще называют, Доктор Лиза. В честь нее на Кубани назовут хоспис, который она посещала в марте 2016 года.

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