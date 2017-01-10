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17:17 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти мужчина упал с четвертого этажа во время пожара

Во вторник, 10 января, в 8:51 в квартире на улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В квартире на четвертом этаже горели домашние вещи на площади 30 квадратных метров. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым в подъезде и характерный запах гари. На место пожара были направлены 24 огнеборца и 8 единиц техники.

Во время проведения спасательных работ в горящей квартире был обнаружен хозяин жилища. Пожарные попытались эвакуировать мужчину, однако, когда он забирался на лестницу, приставленную к дому, сорвался вниз. Как пишет TLTgorod, в результате падения с высоты мужчина не получил серьезных повреждений, отделавшись ссадинами и небольшим сотрясением. Сейчас он госпитализирован с отравлением угарным газом и ожогами.

По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Предположительно, мужчина был пьян и заснул с сигаретой.

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