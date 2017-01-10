Чекисты не дают покоя бывшему вице-премьеру Прикамья

Бывший
Демченко, который долгое время курировал инфраструктурные проекты в регионе, был допрошен в третий раз. В деле он
Алмаз Закиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он лоббировал интересы некой коммерческой структуры при распределении госконтрактов на строительство дорог в крае. Речь, в частности, идет о возведении объезда Чусового.
Сразу после избрания меры пресечения (подписка о невыезде) Закиев был отстранен от должности. Теперь он и вовсе уволен, но не