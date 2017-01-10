В Ростове задержан подозреваемый в краже автомобиля

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.



Установлено, что 46-летний ростовчанин, зная, что хозяйки нет дома, открыл ворота и скрылся на автомобиле, воспользовавшись ключами, которые женщина оставила, когда находилась у него в гостях. Сумма ущерба составила более 700 тыс руб.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль вернули владелице.