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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове задержан подозреваемый в краже автомобиля

В Ростове задержан подозреваемый в краже автомобиля Мерседес.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Установлено, что 46-летний ростовчанин, зная, что хозяйки нет дома, открыл ворота и скрылся на автомобиле, воспользовавшись ключами, которые женщина оставила, когда находилась у него в гостях. Сумма ущерба составила более 700 тыс руб.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль вернули владелице.

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