Директор управляющей компании в Волгограде стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление полномочиями

Он подозревается в злоупотреблении полномочиями.
Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, УК с 1 декабря 2013 года рассчитывалась с ресурсоснабжающими организациями через информационно-вычислительную компанию, которая дополнительно взимала за свои услуги почти 2 процента от общей суммы, подлежащей перечислению в муниципальное предприятие коммунального хозяйства.
В нарушение законодательства никаких соглашений с поставщиком услуг ЖКХ заключено не было, а вычислительные услуги оплачивались из средств, собранных с населения за горячее и холодное водоснабжение.
В итоге за период с 1 декабря 2013 года по 31 марта 2015 года МУП «ВКХ» недополучило почти 6 миллионов рублей. Задолженность не погашена и сейчас. Уголовное дело возбуждено на основе проверки прокуратуры Красноармейского района. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая о преступной деятельности подозреваемого.