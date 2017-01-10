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17:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Директор управляющей компании в Волгограде стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление полномочиями

В отношении директора Управляющей компании, на обслуживании которой находилось более 100 многоквартирных домов, расположенных в Красноармейском районе Волгограда, возбуждено уголовное дело.

Он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, УК с 1 декабря 2013 года рассчитывалась с ресурсоснабжающими организациями через информационно-вычислительную компанию, которая дополнительно взимала за свои услуги почти 2 процента от общей суммы, подлежащей перечислению в муниципальное предприятие коммунального хозяйства.

В нарушение законодательства никаких соглашений с поставщиком услуг ЖКХ заключено не было, а вычислительные услуги оплачивались из средств, собранных с населения за горячее и холодное водоснабжение.

В итоге за период с 1 декабря 2013 года по 31 марта 2015 года МУП «ВКХ» недополучило почти 6 миллионов рублей. Задолженность не погашена и сейчас. Уголовное дело возбуждено на основе проверки прокуратуры Красноармейского района. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая о преступной деятельности подозреваемого.

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