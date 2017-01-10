Директор управляющей компании в Волгограде стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление полномочиями

Он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, УК с 1 декабря 2013 года рассчитывалась с ресурсоснабжающими организациями через информационно-вычислительную компанию, которая дополнительно взимала за свои услуги почти 2 процента от общей суммы, подлежащей перечислению в муниципальное предприятие коммунального хозяйства.

В нарушение законодательства никаких соглашений с поставщиком услуг ЖКХ заключено не было, а вычислительные услуги оплачивались из средств, собранных с населения за горячее и холодное водоснабжение.